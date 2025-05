Emiliano Bari la prima città a liberarsi dai nazifascisti

Bari (ITALPRESS) – Sono andate in scena questa mattina sul lungomare Nazario Sauro di Bari le celebrazioni militari per il 164esimo anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano. Alla manifestazione, alla presenza delle autorità civili e militari, sono intervenuti la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello. A margine dell'evento, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha spiegato come Bari sia stata scelta "perché è stata la prima città italiana a liberarsi dai nazifascisti il 9 settembre, a difesa del porto". "Il capo di Stato Maggiore – ha aggiunto – ha citato un eroe della città di Bari, il generale Bellomo, e ha spiegato che da qui è partita la ricostituzione dell'esercito italiano dopo la tragedia del fascismo e della guerra.

