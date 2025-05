Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal la prima uscita ufficiale insieme

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal, la prima uscita ufficiale insieme I due hanno partecipato alla cena di gala in onore del concerto di Omar Harfouch. Si sono conosciuti a Siviglia, durante una sfilata di moda

Emanuele Filiberto di Savoia parla di Adriana Abascal: “Bisogna andare avanti” - La storia tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal è ormai ufficiale: sono stati visti sempre più spesso insieme, come in occasione del Ballo del Doge a Venezia, uno degli eventi più importanti ed esclusivi della città. Con lei ha ritrovato il sorriso, dopo aver confermato la separazione dalla moglie Clotilde Courau, con cui comunque ha mantenuto un ottimo rapporto. E ora, in un’intervista, ha confermato di essere “molto felice”. 🔗dilei.it

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal, la prima uscita ufficiale a Montecitorio - Emanuele Filiberto di Savoia esce ufficialmente allo scoperto con Adriana Abascal. I due hanno partecipato insieme, per la prima volta in veste di coppia, a un evento pubblico: una cena di gala tenutasi a Montecitorio in occasione del concerto del pianista e attivista Omar Harfouch, organizzato all’interno del Parlamento Italiano. È stata una serata all’insegna dell’eleganza e dell’ufficialità: lui in completo scuro (senza cravatta), lei in un raffinato abito nero con dettagli dorati. 🔗panorama.it

Dopo la separazione, il principe ritrova la felicità accanto alla modella

