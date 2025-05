Elon Musk la bestemmia | il disastro dei dem

Elon Musk servendosi di una bestemmia in lingua italiana. Sotto i riflettori della politica americana sta spopolando il "brain rot italiano". Di cosa si tratta? È l’ultimo trend nonsense che da qualche settimana ha invaso Instagram e TikTok. Ma che c'entra la politica a stelle e strisce? C'entra eccome. L'account social del Partito democratico Usa - che conta su TikTok quasi 2 milioni di follower - ha pubblicato una breve clip dove si vede l'ex braccio destro di Donald Trump. E molti hanno notato le parole del trend che accompagna il video: delle bestemmie.Intanto dall'Ue arriva la solita minaccia a Elon Musk. In una lettera indirizzata alla vicepresidente della Commissione europea, Henna Virkkunen, venti membri del Parlamento europeo hanno richiesto un aggiornamento urgente sull'indagine in corso nei confronti della piattaforma X (ex Twitter), nell'ambito del Digital Services Act (Dsa). 🔗 Liberoquotidiano.it - Elon Musk, la bestemmia: il disastro dei dem Un video realizzato per sfottereservendosi di unain lingua italiana. Sotto i riflettori della politica americana sta spopolando il "brain rot italiano". Di cosa si tratta? È l’ultimo trend nonsense che da qualche settimana ha invaso Instagram e TikTok. Ma che c'entra la politica a stelle e strisce? C'entra eccome. L'account social del Partito democratico Usa - che conta su TikTok quasi 2 milioni di follower - ha pubblicato una breve clip dove si vede l'ex braccio destro di Donald Trump. E molti hanno notato le parole del trend che accompagna il video: delle bestemmie.Intanto dall'Ue arriva la solita minaccia a. In una lettera indirizzata alla vicepresidente della Commissione europea, Henna Virkkunen, venti membri del Parlamento europeo hanno richiesto un aggiornamento urgente sull'indagine in corso nei confronti della piattaforma X (ex Twitter), nell'ambito del Digital Services Act (Dsa). 🔗 Liberoquotidiano.it

È finito pure sotto i riflettori della politica americana il «brain rot italiano», l'ultimo trend nonsense che da qualche settimana ha invaso Instagram e TikTok. L'account ufficiale del partito democratico statunitense, che conta quasi 2 milioni di follower sul social di proprietà cinese, ha pubblicato un breve video-sfottò nei confronti di Elon Musk, il miliardario americano divenuto tra i più stretti alleati di Donald Trump.

