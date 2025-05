Elodie si scatena nel nuovo disco Mi ami mi odi Ecco le canzoni da non perdere

Ricordate "Ok.Respira", l'album di Elodie uscito del 2023 e contenente – tra le altre canzoni – "Pazza Musica", "Vertigine" e "Bagno a mezzanotte"? Dimenticate tutto. E dimenticate anche "This is Elodie", l'album del 2020 in cui Elodie si era confrontata con brani più intimi e personali come "In.

Elodie, singolo e nuovo disco: cosa dobbiamo aspettarci - Elodie è tornata. Un anno e mezzo dopo il clubtape ‘Red light’, la cantante e attrice romana è torna al suo pubblico con un nuovo disco. Dal titolo del tutto evocativo ‘Mi ami mi odi’. Che sembra un po’ anche una sorta di manifesto rispetto alle numerose discussioni, soprattutto a mezzo social, in merito all’utilizzo del corpo nelle performance e come mezzo comunicativo. ‘Mi ami mi odi’ sembra quasi una dichiarazione: Elodie si ama o si odia. 🔗quotidiano.net

Come nasce Mi ami mi odi, il nuovo singolo, che poi titola anche il nuovo album di Elodie - Mi ami o mi odi per Elodie è insieme il nuovo singolo, disponibile dal 4 aprile, prodotto da Dardust, nonché il nuovo album, in uscita il 2 maggio. Nel nuovo brano si fondono sonorità pop, elettroniche e orchestrali, evidenziando la continua evoluzione artistica di questa autentica pop star italiana e la sua capacità di sperimentare nuovi orizzonti musicali (il videoclip sarà invece diretto da Attilio Cusani). 🔗gqitalia.it

Elodie annuncia il nuovo album “Mi Ami Mi Odi” e due show evento a San Siro e al Maradona - venerdì 2 maggio. Ad anticipare il nuovo lavoro sarà il singolo che gli dà il titolo Mi Ami Mi Odi , dal 4 aprile in radio e sulle piattaforme digitali. Online il 4 aprile a mezzanotte anche il videoclip ufficiale del brano firmato da Attilio Cusani . Il nuovo progetto discografico arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape Red Light e si compone di 12 tracce , tra cui, oltre alla title track,. 🔗feedpress.me

Elodie è Erotica, Magnetica, Audace e Galattica nel nuovo album "Mi ami mi odi" - E' uscito il 2 maggio il nuovo album di Elodie "Mi ami mi odi" con quattro cover: Erotica, Magnetica, Audace e Galattica ... 🔗tgcom24.mediaset.it

Musica, ecco il nuovo disco di Elodie: è ora disponibile “Mi ami Mi odi” in attesa del Maradona e di San Siro - Le quattro diverse cover del nuovo progetto discografico rappresentano i quattro atti di Elodie The Stadium Show (a San Siro a Milano l’8 giugno e al Maradona di Napoli il 12), ognuno dedicato ... 🔗erreemmenews.it

Elodie, il 2 maggio arriva il nuovo album Mi ami Mi odi - Dal 2 maggio sarà disponibile Mi ami Mi odi, il nuovo progetto discografico di Elodie. 🔗msn.com