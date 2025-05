Elodie regina del Concerto del Primo Maggio | il look total black è favoloso

Elodie conquista ancora una volta i fan, diventando la regina del Concerto del Primo Maggio con un look total black favoloso e grande grinta. La cantante è salita sul palco di Piazza San Giovanni per esibirsi insieme a tantissimi altri artisti.Elodie al Concerto del Primo Maggio fra esibizioni (e qualche polemica)Come ogni anno il Primo Maggio è andato in scena a Roma il Concertone. Sul palco allestito in Piazza San Giovanni si sono esibiti tantissimi artisti, da Achille Lauro a Lucio Corsi, passando per Giorgia e, ovviamente, Elodie.La cantante romana ha partecipato all’evento per la prima volta, aggiungendo un importante tassello alla sua carriera già in ascesa. “Sono felicissima di essere qui, è la prima volta sul palco, ma ne ho fatti tantissimi da spettatrice come voi”, ha raccontato al pubblico. 🔗 Dilei.it - Elodie regina del Concerto del Primo Maggio: il look total black è favoloso conquista ancora una volta i fan, diventando ladeldelcon une grande grinta. La cantante è salita sul palco di Piazza San Giovanni per esibirsi insieme a tantissimi altri artisti.aldelfra esibizioni (e qualche polemica)Come ogni anno ilè andato in scena a Roma ilne. Sul palco allestito in Piazza San Giovanni si sono esibiti tantissimi artisti, da Achille Lauro a Lucio Corsi, passando per Giorgia e, ovviamente,.La cantante romana ha partecipato all’evento per la prima volta, aggiungendo un importante tassello alla sua carriera già in ascesa. “Sono felicissima di essere qui, è la prima volta sul palco, ma ne ho fatti tantissimi da spettatrice come voi”, ha raccontato al pubblico. 🔗 Dilei.it

