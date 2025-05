Elodie non basta | Concertone e ascolti chi ha vinto la prima serata

Elodie, Gazzelle, Gabry Ponte e Giorgia trascinano il Concertone del primo maggio. Come da tradizione, su Rai 3 è andato in scena il grande evento di Roma. E la diretta del Concertone presentata da Noemi, Ermal Meta e Big Mama - dal palco di Piazza di San Giovanni in Laterano - ha registrato l'11,3% di share con 1 milione e 1774 mila spettatori. Numeri in linea con quelli dello scorso anno, quando toccò un picco delll'11,9% di share con 1 milione e 837mila spettatori.A trionfare negli ascolti è stato però il penultimo appuntamento stagionale di Che Dio Ci Aiuti 8: 19,3% di share, con 3 milioni e 308 mila spettatori. Su Canale 5, invece, è andato in onda Checco Zalone con il suo celebre Cado dalle nubi: 2 milioni e 45mila spettatori, pari al 12,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L'evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche.

Sanremo 2025, Elodie sbotta a Domenica In: "Nessun giallo al Festival, basta invenzioni" - "Mi hanno strappato il vestito? Cazzate che scrivete voi come al solito. Sono rimasta malissimo per Giorgia, le hanno mancato di rispetto" "Nessun giallo, scrivete cazzate. Sono rimasta malissimo per la mancanza di rispetto verso Giorgia". Elodie, a Domenica In, non usa mezze misure per disinnescare il 'caso' legato alla finale di Sanremo 2025.

