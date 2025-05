Elodie e Mi Ami Mi Odi la recensione dell' album

dell'album è un corpo che esiste e rivendica il suo spazio. Comunica con fierezza, anche quando non è osservato, giudicato e commentato. E in questo racconto non c'è posto per la musica leggera.

Come nasce Mi ami mi odi, il nuovo singolo, che poi titola anche il nuovo album di Elodie - Mi ami o mi odi per Elodie è insieme il nuovo singolo, disponibile dal 4 aprile, prodotto da Dardust, nonché il nuovo album, in uscita il 2 maggio. Nel nuovo brano si fondono sonorità pop, elettroniche e orchestrali, evidenziando la continua evoluzione artistica di questa autentica pop star italiana e la sua capacità di sperimentare nuovi orizzonti musicali (il videoclip sarà invece diretto da Attilio Cusani).

venerdì 2 maggio. Ad anticipare il nuovo lavoro sarà il singolo che gli dà il titolo Mi Ami Mi Odi, dal 4 aprile in radio e sulle piattaforme digitali. Online il 4 aprile a mezzanotte anche il videoclip ufficiale del brano firmato da Attilio Cusani. Il nuovo progetto discografico arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape Red Light e si compone di 12 tracce.

Da venerdì 2 maggio sarà disponibile Mi ami mi odi, il nuovo attesissimo progetto discografico di Elodie. L'album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei diversi formati fisici: CD con poster autografato in edizione esclusiva con artwork alternativi (sold out), CD standard, vinile autografato (sold out) e vinile standard.

