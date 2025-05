Elodie boom nel 2024 e mette in tasca 218 mila euro di più E sui conti bancari della sua Margarita ci sono 842 841 euro

2024 per la cantante Elodie, che ha incassato con la sua attività canora 218.235 euro più dell’anno precedente. Il fatturato della Margarita srl che Elodie Di Patrizi controlla al 99%, mentre il restante 1% è intestato alla sorella Fey, è salito così a 1.386.854 euro, seguendo una crescita notevole nell’ultimo biennio. Nel 2022 il valore della produzione della società era infatti di 689.603 euro, circa la metà di quello attuale. Nel biennio la cantante oltre a partecipare al Festival di Sanremo, che sempre ha qualche effetto sulle vendite delle canzoni, ha fatto più volte la modella sfilando con le principali griffe (l’ultima volta vestita da Donatella Versace) ed è stata anche ingaggiata dalla Disney per doppiare la leonessa madre Sarabi in «Mufasa», il fortunato prequel del «Re Leone». 🔗 È stato un buon anno ilper la cantante, che ha incassato con la sua attività canora 218.235più dell’anno precedente. Il fatturatosrl cheDi Patrizi controlla al 99%, mentre il restante 1% è intestato alla sorella Fey, è salito così a 1.386.854, seguendo una crescita notevole nell’ultimo biennio. Nel 2022 il valoreproduzionesocietà era infatti di 689.603, circa la metà di quello attuale. Nel biennio la cantante oltre a partecipare al Festival di Sanremo, che sempre ha qualche effetto sulle vendite delle canzoni, ha fatto più volte la mosfilando con le principali griffe (l’ultima volta vestita da Donatella Versace) ed è stata anche ingaggiata dalla Disney per doppiare la leonessa madre Sarabi in «Mufasa», il fortunato prequel del «Re Leone». 🔗 Open.online

