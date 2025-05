Elezioni RSU 2025 | Anief in crescita insieme a Flc Cgil e Uil Scuola in calo di consensi Cisl Snals e Gilda

Elezioni RSU 2025 nel comparto Istruzione e Ricerca confermano la tendenza di crescita del sindacato Anief, che registra un incremento di circa 21 mila voti rispetto al 2022. Questa avanzata porta l’organizzazione a guadagnare oltre il 2% di rappresentatività. Aumentano i consensi anche per la Flc Cgil, che segna +12 mila voti (+0,7%), e . Elezioni RSU 2025: Anief in crescita insieme a Flc Cgil e Uil Scuola, in calo di consensi Cisl, Snals e Gilda Scuolalink. 🔗 LeRSUnel comparto Istruzione e Ricerca confermano la tendenza didel sindacato, che registra un incremento di circa 21 mila voti rispetto al 2022. Questa avanzata porta l’organizzazione a guadagnare oltre il 2% di rappresentatività. Aumentano ianche per la Flc, che segna +12 mila voti (+0,7%), e .RSUina Flce Uil, indilink. 🔗 Scuolalink.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Elezioni RSU 2025, prime proiezioni: vince il voto di protesta. Crescono FLCGIL, ANIEF e UIL. In aggiornamento - Si tratta di dati raccolti da diverse fonti sindacali che attendono di essere confermati, ma che forniscono una prima idea dell'andamento delle elezioni conclusesi ieri. I dati ufficiali dell'ARAN arriveranno tra qualche mese. Infatti, le scuole avranno tempo fino al 6 maggio per inviare i verbali elettorali all'ARAN. A ciò bisogna aggiungere che l'assegnazione dei seggi non dipende soltanto dal numero di voti (che comunque devono superare il 5% per consentire la rappresentatività) e media tra gli iscritti (le deleghe). 🔗orizzontescuola.it

Elezioni RSU 2025, prime proiezioni: salgono FLC CGIL, ANIEF e UIL - Le prime proiezioni delle elezioni RSU 2025 delineano un quadro in evoluzione, in cui si registra un rafforzamento dei sindacati più attivi nella protesta e una lieve flessione per quelli tradizionalmente maggioritari. Stabili Gilda degli Insegnanti e i sindacati di base. Elezioni RSU 2025: dati ufficiali ARAN entro il 6 maggio Sebbene i dati ufficiali […] The post Elezioni RSU 2025, prime proiezioni: salgono FLC CGIL, ANIEF e UIL first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Elezioni RSU 2025, dal 14 al 16 aprile: chi può votare e chi può candidarsi? - Dal 14 al 16 aprile 2025 si svolgeranno le elezioni RSU per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, secondo quanto previsto dall’art. 16 dell’ACNQ del 12 aprile 2022 e dal protocollo siglato il 20 novembre 2024. Il voto coinvolge tutto il personale scolastico, ma il diritto di […] The post Elezioni RSU 2025, dal 14 al 16 aprile: chi può votare e chi può candidarsi? first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Su questo argomento da altre fonti

Elezioni Rsu 2025, ulteriori proiezioni: con 21 mila voti in più rispetto al 2022 Anief cresce del 2%; Elezioni RSU: grande vittoria di Anief che si afferma tra i sindacati più rappresentativi; Elezioni RSU 2025, grande vittoria Anief che dovrebbe arrivare a sfiorare il 9% di rappresentatività, il presidente Pacifico: Premio per tenacia e costanza, ma pure enorme responsabilità; Rinnovo Rsu scuola 2025, ha votato l'80% dei docenti e Ata: Flc-Cgil, Uil e Anief soddisfatti per l’esito. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Elezioni Rsu 2025, ulteriori proiezioni: con 21 mila voti in più rispetto al 2022 Anief cresce del 2% - Giungono ulteriori e più circostanziate proiezioni sul rinnovo delle Rsu d’Istituto del comparto Istruzione e Ricerca svolto ... 🔗orizzontescuola.it

Elezioni RSU: grande vittoria di Anief che si afferma tra i sindacati più rappresentativi - "È una grande vittoria. Siamo cresciuti più di tutti, abbiamo triplicato i consensi che abbiamo avuto nelle scorse elezioni. Questo ci porta a sfiorare il 9%, una percentuale che ci permetterà ... 🔗teleborsa.it

Elezioni Rsu nelle scuole. A sorpresa vince Anief - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com