Elezioni locali Uk trionfa Farage che mette a soquadro la politica britannica

Elezioni locali. Si è votato per il rinnovamento di 1641 seggi nei consigli comunali, per l'elezione di 6 sindaci regionali (mayoralties) e infine per 1 seggio parlamentare (by-election) nella circoscrizione di Runcorn and Helsby, nel nord dell'Inghilterra.In poche parole si potrebbe dire che ha vinto Nigel Farage (già principale promotore della Brexit) e il suo partito Reform UK, tuttavia, c'è molto di più dietro queste Elezioni locali. Per certi versi possono essere definite "storiche", ma partiamo dai risultati. Nella circoscrizione di Runcorn and Helsby la candidata del Reform UK, Sarah Pochin, ha conquistato il seggio per soli 6 voti sul partito Labour (12.645 voti contro 12.639), dopo un drammatico riconteggio.

La Uil Fpl trionfa alle elezioni Rsu negli enti locali: la soddisfazione di De Luca - Tempo di lettura: 2 minutiLa UILFPL di Benevento, per voce del Segretario Generale Giovanni De Luca, intende fare chiarezza – dati alla mano – sull’andamento dell’ultima tornata elettorale per le RSU degli Enti Locali, conclusasi il 16 aprile scorso. Dopo i numerosi proclami di vittoria e le autocelebrazioni, è giusto restituire una fotografia reale e concreta dei risultati. Il voto ha confermato la UILFPL come prima forza sindacale nella rappresentanza dei lavoratori degli Enti Locali nella provincia di Benevento, con 69 seggi conquistati su 123 disponibili. 🔗anteprima24.it

Le mani della mafia sulle elezioni locali: arrestati deputato regionale, sindaco e consiglieri in Sicilia - Secondo la DDa di Catania, i gruppi mafiosi sarebbero riusciti a instaurare intensi rapporti con i vari politici con il fine di poter “penetrare” nella pubblica amministrazione e ottenere appalti pubblici in cambio di sostegno elettorale. Diciannove arresti tra mafiosi e politici.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Trump trionfa in Florida, Musk sconfitto in Wisconsin: elezioni speciali decisive - Donald Trump supera il suo primo test elettorale. I due candidati del presidente Usa hanno vinto le elezioni speciali in Florida andando a rafforzare la maggioranza repubblicana alla Camera americana. Non è andata bene invece a Elon Musk: nonostante i milioni di dollari spesi per spingere Brad Schimel, l'uomo più ricco del mondo non è riuscito a sbancare. Gli elettori del Wisconsin hanno infatti scelto la giudice Susan Crawford per la Corte suprema dello Stato. 🔗quotidiano.net

Svolta nel Regno Unito: il partito di Farage trionfa alle amministrative e punta al governo - Si è votato anche per 1’600 seggi a livello municipale, i risultati sono attesi nel corso della giornata di venerdì. Anche in questo caso si prevede una crescita di Reform UK, che stando ai… Leggi ... 🔗informazione.it

Farage trionfa alle amministrative, schiaffo al Labour. Starmer: «Deluso dalla sconfitta». Cosa cambia ora - Il premier britannico Keir Starmer ha definito come «deludente» la sconfitta inflitta al suo Labour dal partito trumpiano Reform Uk guidato da Nigel Farage nella ... 🔗msn.com

Gb, alle amministrative trionfa la destra di Farage: 'notte difficile' per i Tory - (Adnkronos) - Dopo una notte elettorale segnata da un tracollo per il Partito Conservatore, i risultati delle amministrative in Gran Bretagna consegnano una fotografia chiara: Reform Uk avanza a grand ... 🔗msn.com