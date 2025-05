Elezioni in Australia | Albanese in vantaggio focus su energie rinnovabili e crisi immobiliare

Australiano Anthony Albanese ha esortato i suoi sostenitori a "spostare le montagne" in vista delle Elezioni parlamentari di domani, in un voto segnato dal potere d'acquisto e dai dazi statunitensi.I sondaggi mostrano che il partito del laburista, 62 anni, è leggermente in vantaggio rispetto all'opposizione conservatrice guidata dal 54enne Peter Dutton. Entrambi sperano di ottenere la maggioranza dei 150 seggi in palio alla Camera bassa.Il capo del governo ha promesso di espandere le energie rinnovabili, affrontare la crescente crisi immobiliare e aumentare i finanziamenti per il sistema sanitario. Mentre la coalizione di destra, guidata da Dutton del Partito Liberale, propone di ridurre l'immigrazione, inasprire la criminalità e porre fine al divieto di energia nucleare civile. 🔗 Quotidiano.net - Elezioni in Australia: Albanese in vantaggio, focus su energie rinnovabili e crisi immobiliare Il primo ministrono Anthonyha esortato i suoi sostenitori a "spostare le montagne" in vista delleparlamentari di domani, in un voto segnato dal potere d'acquisto e dai dazi statunitensi.I sondaggi mostrano che il partito del laburista, 62 anni, è leggermente inrispetto all'opposizione conservatrice guidata dal 54enne Peter Dutton. Entrambi sperano di ottenere la maggioranza dei 150 seggi in palio alla Camera bassa.Il capo del governo ha promesso di espandere le, affrontare la crescentee aumentare i finanziamenti per il sistema sanitario. Mentre la coalizione di destra, guidata da Dutton del Partito Liberale, propone di ridurre l'immigrazione, inasprire la criminalità e porre fine al divieto di energia nucleare civile. 🔗 Quotidiano.net

Australia: il primo ministro Albanese convoca elezioni generali - Il primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese, convoca elezioni generali per il 3 maggio. L'aumento del costo della vita nel Paese sarà probabilmente il tema dominante della campagna elettorale.

Australia considera missione di peacekeeping in Ucraina, afferma Albanese - L'Australia valuterà la sua partecipazione ad una eventuale missione di peacekeeping in Ucraina: lo ha affermato il primo ministro Anthony Albanese, sottolineando che adesso è troppo presto per qualsiasi dispiegamento di truppe. Albanese ha parlato ieri con il premier britannico Keir Starmer, che si è unito alla Francia nel tentativo di formare una "coalizione di volenterosi", destinata nelle intenzioni a garantire anche una presenza di peacekeeper dopo un eventuale accordo di cessate il fuoco con la Russia.

