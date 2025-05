Elezioni Gran Bretagna l’estrema destra strappa un seggio al Labour Colpo a Starmer

Gran Bretagna, in un voto locale serratissimo, il partito di estrema destra Reform UK, ha vinto un seggio parlamentare contro il Partito Laburista al governo. In base ai risultati ufficiali, a vincere le Elezioni suppletive nella circoscrizione di Runcorn e Helsby, nel nord-ovest dell'Inghilterra è stata Sarah Pochin, candidata di Reform UK, il partito guidato da Nigel Farage, noto per le sue posizioni anti-immigrazione. Una vittoria, sottolinea il Guardian, con un vantaggio risicato di soli sei voti sulla candidata laburista Karen Shore. Per i media britannici, questa vittoria rappresenta tuttavia una battuta d'arresto per il premier laburista Keir Starmer nel primo voto da quando Starmer è diventato primo ministro e Kemi Badenoch ha assunto la guida dei Conservatori lo scorso anno.

