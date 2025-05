Elezioni comunali in Trentino Alto Adige | sfida tra centrosinistra e centrodestra

Elezioni comunali di domenica in Trentino Alto Adige per chiudere una campagna pacata e a tratti sottotono a causa dei numerosi ponti delle scorse settimane. Mentre a Trento il sindaco di centrosinistra uscente, Franco Ianeselli, può sperare in una riconferma, forse addirittura al primo turno, a Bolzano il centrodestra punta alla conquista del municipio. In ogni caso dovrà attendere il ballottaggio e incassare il (probabile) sostegno della Svp. Restano due incognite: l'affluenza e le effettive maggioranze in Consiglio comunale.Nel capoluogo Altoatesino l'attuale sindaco Renzo Caramaschi non si ripresenta per aver raggiunto il limite dei mandati. Per la sua poltrona si sfidano perciò per il centrosinistra l'attuale assessore comunale Juri Andriollo e per il centrodestra Claudio Corrarati, per molti anni a capo del Cna Altoatesino. 🔗 Quotidiano.net - Elezioni comunali in Trentino Alto Adige: sfida tra centrosinistra e centrodestra Rush finale per ledi domenica inper chiudere una campagna pacata e a tratti sottotono a causa dei numerosi ponti delle scorse settimane. Mentre a Trento il sindaco diuscente, Franco Ianeselli, può sperare in una riconferma, forse addirittura al primo turno, a Bolzano ilpunta alla conquista del municipio. In ogni caso dovrà attendere il ballottaggio e incassare il (probabile) sostegno della Svp. Restano due incognite: l'affluenza e le effettive maggioranze in Consiglio comunale.Nel capoluogoatesino l'attuale sindaco Renzo Caramaschi non si ripresenta per aver raggiunto il limite dei mandati. Per la sua poltrona sino perciò per ill'attuale assessore comunale Juri Andriollo e per ilClaudio Corrarati, per molti anni a capo del Cnaatesino. 🔗 Quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni comunali in Trentino Alto Adige 2025, quando e dove si vota: candidati e ultimi sondaggi - Domenica 4 maggio 2025 si tengono le elezioni comunali in 154 Comuni del Trentino e 111 Comuni dell'Alto Adige, inclusi Bolzano e Trento. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 22. Ecco come si vota e cosa dicono i sondaggi sui candidati in corsa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Elezioni comunali Trento 2025, i candidati della lista Lega Salvini Trentino - Le elezioni comunali in Trentino sono previste il 4 maggio 2025. Vanno al voto 154 comuni su 166. A Trento la coalizione di centrodestra è spaccata. Qui Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sostengono Ilaria Goio, mentre i tre assessori provinciali Simone Marchiori (Patt), Achille Spinelli... 🔗trentotoday.it

Elezioni comunali in Trentino 2025: quali comuni, candidati, quando si vota - Domenica 4 maggio 2025 sono in programma le elezioni comunali in Trentino Alto-Adige. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 22 e lo spoglio inizierà subito dopo. Le due partite più interessanti si giocheranno a Trento e Bolzano, attualmente entrambe in mano al centrosinistra. L’eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 18 maggio. Vediamo quali sono i comuni al voto e chi sono i candidati nei due capoluoghi. 🔗lettera43.it

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni comunali in Trentino Alto Adige 2025, quando e dove si vota: candidati e ultimi sondaggi; Comunali in Trentino Alto Adige: il centrodestra punta a conquistare Bolzano; Elezioni comunali in Trentino-Alto Adige, come e dove si vota; Elezioni comunali in Trentino Alto Adige: sfida tra centrosinistra e centrodestra. 🔗Cosa riportano altre fonti

Elezioni comunali in Trentino Alto Adige 2025, quando e dove si vota: candidati e ultimi sondaggi - Domenica 4 maggio 2025 si tengono le elezioni comunali in 154 Comuni del Trentino e 111 Comuni dell'Alto Adige, inclusi Bolzano e Trento ... 🔗fanpage.it

Elezioni comunali in Trentino-Alto Adige: un'opportunità per il cambiamento - Le elezioni comunali che si svolgeranno domenica prossima in Trentino-Alto Adige rappresentano un momento cruciale per la democrazia locale. Con 265 comuni coinvolti, gli elettori avranno l’opportunit ... 🔗notizie.it

Elezioni comunali in Trentino 2025: quali comuni, candidati, quando si vota - Domenica 4 maggio 2025 sono in programma le elezioni comunali in Trentino Alto-Adige: comuni, candidati e data del ballottaggio.re ... 🔗msn.com