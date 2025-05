Elezioni amministrative e referendum | quando e dove si vota la guida

vota per le Elezioni comunali in Trentino-Alto Adige: la giornata segnerà l'apertura del doppio appuntamento elettorale previsto per i cittadini italiani per i mesi di maggio e giugno 2025. Si inizia quindi con il Trentino, poi sarà il turno di centinaia di comuni in. 🔗 Today.it - Elezioni amministrative e referendum: quando e dove si vota, la guida Domenica 4 maggio 2025 siper lecomunali in Trentino-Alto Adige: la giornata segnerà l'apertura del doppio appuntamento elettorale previsto per i cittadini italiani per i mesi di maggio e giugno 2025. Si inizia quindi con il Trentino, poi sarà il turno di centinaia di comuni in. 🔗 Today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezioni 2025 e referendum, si vota 25-26 maggio per amministrative, 8-9 giugno per i quesiti referendari - Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl elezioni, che consentirà il voto delle prossime amministrative su due giorni, domenica e lunedì. Il primo turno delle amministrative dovrebbe svolgersi il 25-26 maggio, il secondo turno (accorpato ai referendum) l'8-9 giugno. L'articolo Elezioni 2025 e referendum, si vota 25-26 maggio per amministrative, 8-9 giugno per i quesiti referendari sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Elezioni amministrative e referendum, ci sono le date: ecco quando si vota - Via libera da parte del Consiglio dei ministri all'election day. Il decreto legge sulle elezioni è stato approvato dal Governo e stabilisce innanzitutto lo svolgimento delle votazioni in due giorni, quelli di domenica e lunedì, sia per le consultazioni amministrative che per il referendum. ... 🔗latinatoday.it

Elezioni amministrative: Capaccio e Ispani al voto il 25 e il 26 maggio, indicate anche le date dei referendum - Approvato, dal Consiglio dei ministri, il decreto elezioni che consentirà di votare in due giorni (domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) già dalla prossima tornata di elezioni amministrative. Il primo turno delle comunali è in programma nei giorni 25 e 26 maggio, mentre i... 🔗salernotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La guida al voto per le amministrative e i referendum; Elezioni amministrative e referendum: quando e dove si vota, la guida; Referendum 2025: le novità del voto ai fuori sede; Giovinazzo: Referendum, le modalità per il voto di elettori con infermità. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La guida al voto per le amministrative e i referendum - AGI - Si avvicina il nuovo, doppio appuntamento con le urne per gli elettori italiani. Domenica 25 e lunedì 26 maggio è in programma il turno ordinario di elezioni amministrative per i comuni interess ... 🔗msn.com

Referendum 2025: le novità del voto ai fuori sede - Le elezioni amministrative e poi i cinque referendum (quattro su materie relative al lavoro e uno sulla cittadinanza): i contenuti e le novità del voto ai fuori sede ... 🔗policymakermag.it

Referendum 2025: per cosa si vota l’8 e il 9 giugno - Lavoro, sicurezza, cittadinanza. Ecco i 5 quesiti referendari e le modalità di voto, anche per studenti e lavoratori fuori sede ... 🔗panorama.it