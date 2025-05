Imiglioridififa.com - Elden Ring: Un Nuovo DLC per i Tarnished!

Preparati,! Uncapitolo diè all’orizzonte (ordina il gioco base su Amazon), e promette di riportarti nell’Interregno con battaglie epiche e misteri da svelare. FromSoftware ha appena annunciato un DLC che farà impazzire i fan: ecco tutto quello che devi sapere!Un’Espansione EpicaEchoes of theporterà una nuova area esplorabile.Aspettati boss inediti e una lore ancora più profonda.L’uscita è prevista per fine 2025, ma i dettagli sono pochi.Perché i Fan Sono Eccitatiha conquistato milioni di giocatori.Un DLC significa nuove sfide per i veterani dei soulslike.Cosa Ci AspettaAmbientazioni mozzafiato e combattimenti al cardiopalma.La tua prossima avventura sta arrivando!Pronto a tornare nell’Interregno? Scopri di più sul nostro sito e condividi: quale segreto divuoi svelare?Fonte: Polygon, 1 maggio 2025 🔗 Imiglioridififa.com