Elden Ring Nightreign ecco il trailer panoramico che mostra le caratteristiche del gioco

trailer panoramico appena pubblicato, Elden Ring: Nightreign ha messo in evidenza le meccaniche chiave che lo differenziano dal titolo originale. FromSoftware e Bandai Namco hanno svelato un'esperienza completamente inedita e focalizzata sulla cooperazione multiplayer, in cui i giocatori vestono i panni dei Crepuscolari, guerrieri scelti per affrontare l'oscurità crescente nella terra di Plagarine. Un regno un tempo florido, ora corrotto dai Signori della Notte, muta costantemente a ogni partita: i nemici cambiano, il terreno si trasforma, e imprevisti come eruzioni vulcaniche o nebbie maledette rendono ogni sessione unica.Ogni partita inizia con personaggi di livello 1, da far crescere affrontando nemici, dungeon e boss opzionali, sia in solitaria che in team. Gli otto Crepuscolari disponibili hanno stili di gioco distinti: dalla Duchessa furtiva alla Reclusa maga, fino al Predone armato di forza bruta.

