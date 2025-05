Efficientamento energetico webinar su avvisi per quasi 100 milioni di euro organizzato da Anci Sicilia e assessorato regionale

Voluto dal presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta e dall'assessore regionale all'Energia Francesco Colianni, si svolgerà in videoconferenza martedì 6 maggio dalle 11 alle 13 un webinar di confronto relativo all'analisi degli avvisi che saranno emanati per l'erogazione di un contributo in conto.

Scuole, i lavori di efficientamento energetico sono (finalmente) in partenza: la mappa dei cantieri - Sarebbero dovuti partire a luglio del 2024, ma la tabella di marcia ha subito diversi slittamenti. Tanto da mettere in allarme i municipi, che sui lavori di efficientamento energetico del Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) contavano per mettere mano alla situazione di edifici scolastici... 🔗romatoday.it

Fiumicino, finanziamento per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici: il Comune presenta la domanda - Fiumicino, 21 febbraio 2025 – Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato all’unanimità la delibera sulla variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027, consentendo così all’Amministrazione comunale di presentare la domanda per un importante bando regionale dedicato all’efficientamento energetico degli edifici. Un’opportunità che potrebbe portare un finanziamento significativo di circa 2. 🔗ilfaroonline.it

Latina, via libera alla manutenzione e all’efficientamento energetico del Palazzo della Cultura - Latina, 13 marzo 2025- Via libera al piano per effettuare lavori di manutenzione straordinaria e rendere più efficiente dal punto di vista energetico il Palazzo della Cultura di Latina. Con una delibera di giunta, infatti, è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all’intervento, che rientra tra quelli previsti nella prima fase dei finanziamenti Fesr assegnati alla città di Latina. 🔗ilfaroonline.it

Webinar su avvisi per quasi 100 milioni di euro destinati all’efficentamento energetico organizzato - Fortemente voluto dal presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta e dall'Assessore Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità Francesco Colianni, si svolgerà in videoconferenza martedì 6 mag ... 🔗ansa.it

Efficientamento energetico: le soluzioni per la “casa green” di BTicino - Al workshop dedicato agli Smart Building di The European House – Ambrosetti, BTicino ha introdotto le sue proposte che incentivano l’efficientamento energetico L’efficientamento energetico è il punto ... 🔗toptrade.it