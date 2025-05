Effetto Rearm' chi sale e chi scende nei sondaggi

scende sotto il 22%, e delle forze moderate che piu' si sono esposte a favore del piano di riarmo europeo, quindi FI ma anche i soggetti lib-dem, a partire da Azione, e, dall'altro, a una crescita M5s, posizionatosi su un fronte nettamente contrario e ormai sopra al 12%. Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FDI 29,4 (=) PD 21,8 (-0,5) M5S 12,4 (+0,3) Forza Italia 9,1 (-0,3) Lega 8,6 (=) VerdiSinistra 6,1 (=) Azione 3,2 (-0,3) Italia Viva 2,4 (-0,1) +Europa 1,8 (-0,1) Noi Moderati 1,0 (=) Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 48,2 (-0,3) Centrosinistra 29,8 (-0,4) M5S 12,4 (+0,3) Terzo Polo 5,7 (-0,3) Altri 3,9 (+0,7) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (17 aprile 2025) NOTA: La Supermedia YoutrendAgi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto.

