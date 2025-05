Eddie Lang Music APS | in arrivo il XIV concorso internazionale ‘Il Genio Di Eddie Lang’

concorso Il Genio di Eddie Lang, rivolto a giovani chitarristi e jazz band under 40. Giunto al XIV anno di vita, si svolgerà ancora una volta in parallelo all’Eddie Lang Jazz Festival – cofinanziato dal Comune di Monteroduni – presso i Giardini Castello Pignatelli a Monteroduni in provincia di Isernia. L’appuntamento organizzato dall’Associazione Eddie Lang Music APS, è ormai consolidato, e ha l’obiettivo di valorizzare i giovani Musicisti del panorama jazz, offrendo loro un’importante occasione di visibilità e crescita artistica. I vincitori infatti riceveranno un premio in denaro e avranno la possibilità di suonare nell’edizione successiva del Festival che si terrà nel 2026. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno e le finali del contest si svolgeranno il 31 luglio per la sezione dedicata alle jazz band e il 3 agosto per quella rivolta ai giovani chitarristi. 🔗 Dopo il grande successo ottenuto nella precedente edizione torna ilIldi, rivolto a giovani chitarristi e jazz band under 40. Giunto al XIV anno di vita, si svolgerà ancora una volta in parallelo all’Jazz Festival – cofinanziato dal Comune di Monteroduni – presso i Giardini Castello Pignatelli a Monteroduni in provincia di Isernia. L’appuntamento organizzato dall’AssociazioneAPS, è ormai consolidato, e ha l’obiettivo di valorizzare i giovaniisti del panorama jazz, offrendo loro un’importante occasione di visibilità e crescita artistica. I vincitori infatti riceveranno un premio in denaro e avranno la possibilità di suonare nell’edizione successiva del Festival che si terrà nel 2026. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno e le finali del contest si svolgeranno il 31 luglio per la sezione dedicata alle jazz band e il 3 agosto per quella rivolta ai giovani chitarristi. 🔗 Funweek.it

Eddie Lang Music APS: in arrivo il XIV concorso internazionale ‘Il Genio Di Eddie Lang’ - Dopo il grande successo ottenuto nella precedente edizione torna a Monteroduni (provincia di Isernia) il concorso 'Il Genio di Eddie Lang', rivolto a giovani chitarristi e jazz band under 40. 🔗funweek.it