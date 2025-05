Ecco perché Taiwan vuole entrare nell' Oms

Taiwan rischia di essere esclusa da questi importanti lavori. Pubblichiamo l'intervento di Riccardo Tsan-Nan Lin, console e direttore generale ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia. 🔗 Laverita.info - Ecco perché Taiwan vuole entrare nell'Oms Dal 19 al 27 maggio, Ginevra ospiterà la 78ª Assemblea Mondiale della Sanità, un appuntamento cruciale durante il quale i membri dell’Oms si confronteranno sulle principali sfide sanitarie globali. Tuttavia, ancora una volta,rischia di essere esclusa da questi importanti lavori. Pubblichiamo l'intervento di Riccardo Tsan-Nan Lin, console e direttore generale ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia. 🔗 Laverita.info

