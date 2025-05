Cultweb.it - Ecco perché dovreste togliere le banane dai vostri frullati

Lesono un frutto pieno zeppo di nutrienti importanti. Eppure, secondo un recente studio, è proprio quello che si dovrebbe evitare nei. Il motivo? La presenza di un enzima che “inattiva” le qualità degli altri frutti. La ricerca condotta dalle Università di Reading e della California mostra che l’aggiunta della banana aipuò vanificare gran parte dei benefici che si cercano di ottenere, soprattutto se si punta ad aumentare l’assunzione di flavanoli, sostanze note per proteggere cuore e cervello.I flavanoli (più precisamente flavan-3-oli) sono composti naturali presenti in frutti come mele, uva, pere, mirtilli e more, ottimi per la prevenzione del declino cognitivo e nel miglioramento della salute cardiovascolare. La dose giornaliera consigliata è tra i 400 e i 600 milligrammi. 🔗 Cultweb.it