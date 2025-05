Ecco la lista dei 12 giochi per Switch che riceveranno upgrade gratuiti per Nintendo Switch 2

Nintendo ha ufficializzato un’importante novità legata alla compatibilità di Nintendo Switch 2: 12 giochi per Switch riceveranno un upgrade gratuito per sfruttare al meglio le capacità della nuova console. Un’ottima notizia per chi già possiede questi titoli, che potrà godere di miglioramenti tecnici senza costi aggiuntivi. Gli upgrade garantiranno una maggiore fluidità, migliore risoluzione e, in alcuni casi, il supporto a nuove funzioni come GameShare, senza dover ricomprare nulla.Per ottenere l’aggiornamento sarà sufficiente avviare il gioco su Switch 2 con la console connessa a internet: verrà richiesto un semplice download gratuito che applicherà gli upgrade. Si tratta, al momento, di una lista composta esclusivamente da giochi first party Nintendo, ma non è escluso che possa espandersi in futuro con nuovi titoli o update più profondi. 🔗 Game-experience.it - Ecco la lista dei 12 giochi per Switch che riceveranno upgrade gratuiti per Nintendo Switch 2 ha ufficializzato un’importante novità legata alla compatibilità di2: 12perungratuito per sfruttare al meglio le capacità della nuova console. Un’ottima notizia per chi già possiede questi titoli, che potrà godere di miglioramenti tecnici senza costi aggiuntivi. Gligarantiranno una maggiore fluidità, migliore risoluzione e, in alcuni casi, il supporto a nuove funzioni come GameShare, senza dover ricomprare nulla.Per ottenere l’aggiornamento sarà sufficiente avviare il gioco su2 con la console connessa a internet: verrà richiesto un semplice download gratuito che applicherà gli. Si tratta, al momento, di unacomposta esclusivamente dafirst party, ma non è escluso che possa espandersi in futuro con nuovi titoli o update più profondi. 🔗 Game-experience.it

