Ecco il nuovo papa di cui abbiamo bisogno

papa, se ne fa un altro”. Dopo il dolore per la scomparsa di papa Francesco, la Chiesa cattolica si trova a dover letteralmente mettere in pratica questo celebre proverbio. Una scelta complessa per i cardinali che dal 7 gennaio si riuniranno in Conclave, consapevoli del fatto che non. 🔗 Today.it - Ecco il nuovo papa di cui abbiamo bisogno “Morto un, se ne fa un altro”. Dopo il dolore per la scomparsa diFrancesco, la Chiesa cattolica si trova a dover letteralmente mettere in pratica questo celebre proverbio. Una scelta complessa per i cardinali che dal 7 gennaio si riuniranno in Conclave, consapevoli del fatto che non. 🔗 Today.it

Cosa riportano altre fonti

Conclave, c’è la data: ecco quando inizia la riunione dei cardinali per eleggere il nuovo papa - La congregazione generale dei cardinali ha deciso la data di inizio del Conclave, la riunione che porterà all’elezione del nuovo papa dopo la scomparsa di Bergoglio. I lavori inizieranno il 7 maggio. Sarebbero potuti iniziare anche lunedì 5 o martedì 6, ma l’assemblea cardinalizia ha optato per mercoledì «anzitutto per motivi logistici», come reso noto dal Corriere della sera che cita un cardinale. 🔗lettera43.it

Risolto il rebus dei cardinali votanti: ecco chi eleggerà il nuovo Papa - Nella settima Congregazione dei Cardinali che si è svolta questa mattina, i porporati hanno finalmente preso una posizione sul numero dei cardinali elettori che, come noto, eccede di ben 15 unità (compresi i due che non parteciperanno al Conclave per motivi di salute) il tetto dei 120 imposto da Paolo VI e confermato da Giovanni Paolo II. Un tema, questo, di non poco conto e che da tempo era all'attenzione non solo di tutti i media internazionali, ma anche di giuristi e canonisti interrogati da più parti. 🔗iltempo.it

Il Conclave inizia il 7 maggio. Ecco dove mangiano i cardinali prima della scelta del nuovo Papa - Panini al Caffè dei Papi, carciofi a La Taverna, carbonara da Marcantonio e gelato alla Latteria Giuliani: Roma a tavola nella vigilia del Conclave 🔗gamberorosso.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ecco il nuovo papa di cui abbiamo bisogno; Ecco il trono che attende il nuovo Papa: da qui inizierà il pontificato; Un abito in tre taglie. “Ecco come vestirò il nuovo Pontefice”; Conclave, tutto quello che c'è da sapere: come si elegge il Papa dopo la morte di Francesco. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ecco il trono che attende il Papa: l'ultimo passo per l'avvio del nuovo pontificato - Nella basilica di San Giovanni in Laterano, a Roma, si trova la cattedra papale, il trono su cui dovrà sedersi il prescelto dal conclave affinché sia considerato Papa a tutti gli effetti. Spiega suor ... 🔗repubblica.it

Ecco il Conclave da cui uscirà il nuovo Papa: 138 elettori, quasi tutti nominati da Bergoglio - Vengono da 65 Paesi, riflesso di una Chiesa globale sempre meno eurocentrica e occidentale. Su 138 elettori, 110 sono stati nominati da Bergoglio ... 🔗msn.com

L'identikit del nuovo Papa, chi raccoglie l'eredità di Francesco - Il principale, grande nodo che i cardinali che si riuniranno nella Sistina dovranno sciogliere nell'individuare la figura del nuovo Pontefice sarà su chi potrà raccogliere la grande eredità di papa ... 🔗ansa.it