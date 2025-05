Eccellenza Maceratese – K Sport per la finale si allungano i tempi e cambia la sede di gioco

VALLESINA, 2 maggio 2025 – Sarà il Del Conero di Ancona la sede dello spareggio tra Maceratese e K Sport Montecchio Gallo. Che non si disputerà più il 4 maggio ma domenica 11 maggio.Così come riporta il comunicato della Figc Marche, rivisto e corretto dopo che era stato scelto il 'Bianchelli' di Senigallia come sede per disputare la finale che vale la serie D. Il tutto per motivi di ordine pubblico.Confermato invece la semifinale play off tra Chiesanuova e Tolentino per domenica 4 maggio alle ore 16,30 anche se non mancano le polemiche, soprattutto da parte del club cremisi, per il ridotto numero dei biglietti disponibili per la formazione ospite. La finale play off, a questo punto, slitta al 18 maggio tra la perdente tra Meceratese – K Sport Montecchio Gallo e la vincente tra Chiesanuova e Tolentino.

Eccellenza: Scontri decisivi per la promozione e i playoff in K Sport-Maceratese e Tolentino-Urbino - Riflettori puntati a Montecchio e a Tolentino dove si giocano rispettivamente le partite contro Maceratese e Tolentino che mettono sul piatto punti pesantissimi. Il penultimo turno di Eccellenza è presentato da Luca Manisera. In questa giornata resterà alla finestra il Monturano che avrebbe dovuto affrontare il Fano, ma questa squadra è stata estromessa dal campionato. Chiesanuova-Urbania: "Il Chiesanuova deve vincere assolutamente per non rischiare di perdere il terzo posto se non addirittura il treno dei playoff. 🔗sport.quotidiano.net

Eccellenza / K Sport ed un nobile punto in più visto il k.o. Maceratese: caso Alma Fano falsificazione annunciata - Come controaltare della situazione di sottofondo grottesca in cui sta per fiondarsi il campionato, ecco quel che ne è stato della 23^ giornata. Il K Sport impatta ad Osimo e mette il +2 sulla Maceratese. Biancorossi alla seconda sconfitta stagionale in un momento cruciale ad Urbino. Il Chiesanuova trova uno 0-0 nel tunnel VALLESINA, 26 febbraio 2025 – Come prevedibile, l’Alma Fano non si è presentata a Matelica creando il primo serio presupposto per la falsificazione definitiva del campionato. 🔗.com

Eccellenza / Gol e spettacolo all’Helvia Recina: la Maceratese vince 3-2 contro il Chiesanuova - I biancorossi di Possanzini vincono il derby con la doppietta di Cognigni e il gol da punizione di Marras, con gli ospiti che ci credono fino alla fine per via del gol di Tempestilli e dell’autogol di Grillo. Testa della classifica mantenuta alla vigilia del big match contro il K-Sport Montecchio Gallo MACERATA, 30 marzo 2025 – Continua senza altre fermate il sogno della Maceratese. La squadra di Possanzini, infatti, ha battuto 3-2 il Chiesanuova nella 28^ giornata dell’Eccellenza Marche, con la doppietta nel primo tempo di capitan Cognigni e con il gol da punizione di Marras nella ripresa. 🔗.com

