EA FC 25 TOTS Premier League Lista Carte Team Of The Season Del Campionato Inglese

TOTS della Premier League di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimate Team è stato svelato. Le Carte speciali della squadra saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 25 aprile.Football Ultimate Team è il posto ideale per prepararsi al Team of the Season! Torna l'amata SBC Accesso Giornaliero, insieme a SBC Giocatore e Upgrade, oltre a Evoluzioni, Obiettivi e molto altro durante tutta la settimana! Celebra i migliori giocatori di questa stagione, con importanti aggiornamenti alle valutazioni delle stelle che si sono guadagnate un posto nell'undici ideale del proprio Campionato.Non dimenticare di dare un'occhiata alla scheda Evoluzioni Estetiche, dove potrai rivivere il passato con le versioni retrò delle grafiche estetiche TOTS 18, 19 e 20.

