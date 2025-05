È saltato tutto Stefano De Martino la decisione Rai nonostante il successo del conduttore

Stefano De Martino si conferma indiscusso protagonista della stagione televisiva in corso. Il suo volto, ormai familiare al pubblico di Affari Tuoi, ha saputo conquistare l'audience sera dopo sera, infliggendo pesanti sconfitte alla concorrenza. Non è tutto: anche con Stasera tutto è possibile, trasmesso su Rai2, il conduttore ha ottenuto risultati lusinghieri. Tuttavia, dietro le quinte, la situazione sembra meno rosea di quanto appaia. nonostante i successi, infatti, De Martino avrebbe ricevuto ben due rifiuti da parte della Rai.A svelare il retroscena è stato Giuseppe Candela su Dagospia.it, fornendo dettagli tutt'altro che trascurabili. Secondo il giornalista, la rete avrebbe bocciato il trasferimento di STEP su Rai1 e, inoltre, il previsto spettacolo teatrale del conduttore sarebbe misteriosamente sparito dai palinsesti.

