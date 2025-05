È morto il regista e attore Alessandro Quasimodo figlio del Premio Nobel Salvatore

È morto a Milano Alessandro Quasimodo, figlio del Premio Nobel per la Letteratura Salvatore, aveva un forte legame con Bergamo dove aveva un'abitazione a Palazzago.Alessandro Quasimodo era attore e regista e ha dedicato parte della sua carriera artistica alla diffusione della cultura italiana (in particolare della poesia) in tutto il mondo.Un particolare merito gli va riconosciuto per l'instancabile ruolo di voce della poesia di Salvatore Quasimodo e di memoria della biografia familiare.Alessandro Quasimodo ha dimostrato con la sua carriera un'instancabile dedizione al mondo culturale che lo ha portato a valorizzare, sia come attore e sia come regista teatrale, opere e autori a volte poco frequentati dal teatro nazionale.Oltre ad aver diffuso la poesia paterna sia in Italia e sia all'estero grazie a emozionanti recital poetici, infatti, Alessandro Quasimodo ha partecipato alla messinscena di testi teatrali di grandi drammaturghi come Gabriele D'Annunzio, Vittorio Alfieri, Luigi Pirandello, Harold Pinter e Alan Bennett.

