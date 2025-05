E’ morto Enzo Giordano | era il proprietario di Varenne

morto a 71 anni Enzo Giordano, il proprietario di Varenne, la leggenda del trotto. Nel 1995 aveva acquistato il cavallo che poi avrebbe ripetutamente vinto al Lotteria di Agnano e al Gran Premio d’Amerique. Da un po’ era ricoverato al Policlinico a Napoli. Per Varenne è in programma l’ultima sfilata proprio domenica prossima in occasione del Gran Premio di Agnano.A dare l’annuncio della scomparsa sono Gianpaolo Minnucci, storico driver di Varenne e Rolando Luzi, ex manager del cavallo, che salutano con “commozione una leggenda dell’ippica”. Giordano, spiegano, è stata “una figura centrale della loro vita personale e professionale, con cui hanno condiviso un percorso straordinario legato alla carriera di Varenne”. “Un legame profondo, nato e cresciuto nel tempo”, li ha portati a “costituire una vera e propria famiglia attorno alla figura del Capitano Varenne, vivendo insieme esperienze uniche in tutto il mondo. 🔗 Anteprima24.it - E’ morto Enzo Giordano: era il proprietario di Varenne Tempo di lettura: 2 minutiE’a 71 anni, ildi, la leggenda del trotto. Nel 1995 aveva acquistato il cavallo che poi avrebbe ripetutamente vinto al Lotteria di Agnano e al Gran Premio d’Amerique. Da un po’ era ricoverato al Policlinico a Napoli. Perè in programma l’ultima sfilata proprio domenica prossima in occasione del Gran Premio di Agnano.A dare l’annuncio della scomparsa sono Gianpaolo Minnucci, storico driver die Rolando Luzi, ex manager del cavallo, che salutano con “commozione una leggenda dell’ippica”., spiegano, è stata “una figura centrale della loro vita personale e professionale, con cui hanno condiviso un percorso straordinario legato alla carriera di”. “Un legame profondo, nato e cresciuto nel tempo”, li ha portati a “costituire una vera e propria famiglia attorno alla figura del Capitano, vivendo insieme esperienze uniche in tutto il mondo. 🔗 Anteprima24.it

