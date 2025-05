È morto Alessandro Quasimodo figlio del premio Nobel Salvatore

morto a 85 anni, dopo una lunga malattia, l'attore e regista Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Salvatore Quasimodo (1901-1968) premio Nobel della Letteratura 1959 e della danzatrice Maria Cumani, nonchè presidente onorario del Parco Letterario Salvatore Quasimodo di Roccalumera, luogo. 🔗 Messinatoday.it - È morto Alessandro Quasimodo, figlio del premio Nobel Salvatore E'a 85 anni, dopo una lunga malattia, l'attore e registadel poeta(1901-1968)della Letteratura 1959 e della danzatrice Maria Cumani, nonchè presidente onorario del Parco Letterariodi Roccalumera, luogo. 🔗 Messinatoday.it

Cosa riportano altre fonti

È morto Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Salvatore. Attore e regista, il rapporto col padre e le accuse sul Nobel regalato all’amante - È morto a Milano, all’età di 85 anni, Alessandro Quasimodo, il figlio del poeta Premio Nobel per la Letteratura del ’59 e della danzatrice Maria Cumani. A stroncarlo una lunga e dolorosa malattia. Nato nel capoluogo lombardo il 22 maggio del 1939, è stato un attore, un poeta, un regista che per tutta la vita ha onorato la memoria del padre Salvatore, viaggiando ovunque per leggere le sue opere. A dare notizia della sua morte sui social il sindaco di Modica, Maria Monisteri. 🔗open.online

Morto l’attore Alessandro Quasimodo, figlio del Premio Nobel - (Adnkronos) – L'attore e regista Alessandro Quasimodo è morto a Milano questa mattina, 2 maggio, all'età di 85 anni dopo una lunga malattia. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla famiglia all'Adnkronos. Figlio del poeta Salvatore Quasimodo, Premio Nobel della Letteratura 1959, e della danzatrice Maria Cumani, ha onorato e custodito per tutta la […] 🔗periodicodaily.com

Morto a 85 anni l’attore Alessandro Quasimodo, era figlio del Poeta Premio Nobel Salvatore - È morto a 85 anni l'attore Alessandro Quasimodo, figlio del Poeta Premio Nobel Salvatore, di cui ha curato e conservato l'eredità culturale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

È morto Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Salvatore. Attore e regista, il rapporto col padre e le accuse sul Nobel regalato all'amante; È morto Alessandro Quasimodo, figlio del Nobel Salvatore: una vita per la poesia e il teatro; Morto Alessandro Quasimodo, figlio del Nobel Salvatore; Morto l’attore Alessandro Quasimodo, figlio del Premio Nobel. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Morto l'attore Alessandro Quasimodo, figlio del Premio Nobel - (Adnkronos) - L'attore e regista Alessandro Quasimodo è morto a Milano questa mattina, 2 maggio, all'età di 85 anni dopo una lunga malattia. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla famigli ... 🔗msn.com

Morto a 85 anni l’attore Alessandro Quasimodo, era figlio del Poeta Premio Nobel Salvatore - È morto a 85 anni l'attore Alessandro Quasimodo, figlio del Poeta Premio Nobel Salvatore, di cui ha curato e conservato l'eredità culturale ... 🔗fanpage.it

Alessandro Quasimodo, morto il figlio del premio Nobel Salvatore - L'attore e regista aveva 85 anni. E in tutta la sua vita ha custodito la memoria del celebre padre ed è promotore di numerose iniziative culturali ed editoriali ... 🔗repubblica.it