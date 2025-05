È morto Alessandro Quasimodo figlio del poeta Salvatore Attore e regista il rapporto col padre e le accuse sul Nobel regalato all’amante

morto a Milano, all’età di 85 anni, Alessandro Quasimodo, il figlio del poeta Premio Nobel per la Letteratura del ’59 e della danzatrice Maria Cumani. A stroncarlo una lunga e dolorosa malattia. Nato nel capoluogo lombardo il 22 maggio del 1939, è stato un Attore, un poeta, un regista che per tutta la vita ha onorato la memoria del padre Salvatore, viaggiando ovunque per leggere le sue opere. A dare notizia della sua morte sui social il sindaco di Modica, Maria Monisteri. I funerali si terranno lunedì 5 maggio alle ore 14.45, nella chiesa di Santa Francesca Romana, a Milano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Monisteri (@mariamonisteriofficial)Chi era Alessandro QuasimodoUomo di teatro, Alessandro Quasimodo, si è diplomato alla scuola del Piccolo e ha lavorato in molti spettacoli, diretto da alcuni tra i più grandi registi del tempo. 🔗 a Milano, all’età di 85 anni,, ildelPremioper la Letteratura del ’59 e della danzatrice Maria Cumani. A stroncarlo una lunga e dolorosa malattia. Nato nel capoluogo lombardo il 22 maggio del 1939, è stato un, un, unche per tutta la vita ha onorato la memoria del, viaggiando ovunque per leggere le sue opere. A dare notizia della sua morte sui social il sindaco di Modica, Maria Monisteri. I funerali si terranno lunedì 5 maggio alle ore 14.45, nella chiesa di Santa Francesca Romana, a Milano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Monisteri (@mariamonisteriofficial)Chi eraUomo di teatro,, si è diplomato alla scuola del Piccolo e ha lavorato in molti spettacoli, diretto da alcuni tra i più grandi registi del tempo. 🔗 Open.online

