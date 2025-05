È morta in un incendio domestico Jill Sobule autrice di Supermodel e I kissed a girl per cui litigò con Katy Perry

Jill Sobule, autrice di canzoni come Supermodel e I kissed a girl è morta a 66 anni a causa di un incendio domestico. In passato si espresse polemicamente contro Katy Perry che usò il titolo I kissed a girl per una sua canzone. 🔗 di canzoni comee Ia 66 anni a causa di un. In passato si espresse polemicamente controche usò il titolo Iper una sua canzone. 🔗 Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Jill Sobule, cantante di I Kissed a Girl, è morta in un incendio domestico a Minneapolis - Jill Sobule, pionieristica cantautrice americana e autrice del brano I Kissed a Girl nel 1995, è morta a 66 anni per un incendio divampato nella sua casa di Minneapolis. Lo ha annunciato il portavoce alla stampa locale. «Era una forza della natura e un’attivista per i diritti umani», ha raccontato il manager a Variety. «Mi sono divertito tantissimo a lavorare con lei. Spero che la sua musica, il suo ricordo e la sua eredità continuino a vivere e ispirare gli altri. 🔗lettera43.it

Morta in un incendio Jill Sobule, cantante dello storico brano 'I kissed a girl' - È morta Jill Sobule, cantautrice statunitense di "I Kissed a Girl", la prima canzone apertamente gay ad entrare nella Top 20 di Billboard, e di "Supermodel". Aveva 66 anni. Sobule è deceduta nella mattina di giovedì 1° maggio in un incendio mentre si trovava a casa di amici a Woodbury, sobborgo... 🔗europa.today.it

È morta in un incendio Jill Sobule: “In fiamme la casa di amici, non ha avuto scampo”. Addio alla cantante di “I Kissed a Girl”, primo brano gay nella Top 20 - E’ morta a 66 anni Jill Sobule, cantautrice americana autrice del brano “I Kissed a Girl” del 1995, considerata la prima canzone apertamente LGBTQ+ a entrare nella Top 20 di Billboard. Secondo quanto comunicato dal suo manager, John Porter, Sobule si trovava a casa di amici a Woodbury, un sobborgo di Minneapolis, Minnesota, quando è divampato un incendio che non le ha lasciato scampo. “Jill Sobule era una forza della natura e una sostenitrice dei diritti umani la cui musica è intessuta nella nostra cultura”, ha dichiarato John Porter nel comunicato che annuncia la scomparsa. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

È morta in un incendio domestico Jill Sobule, autrice di Supermodel e I kissed a girl per cui litigò con Katy Perry; Jill Sobule morta in un incendio a casa di amici, la cantante di I Kissed a Girl aveva 66 anni; È morta in un incendio Jill Sobule, cantautrice di «I Kissed a Girl», primo brano gay a entrare nella top 20 americana; Jill Sobule, cantante di I Kissed a Girl, è morta in un incendio domestico a Minneapolis. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

È morta in un incendio Jill Sobule, cantautrice di «I Kissed a Girl», primo brano gay a entrare nella top 20 americana - Jill Sobule, cantautrice e attivista americana, è morta a 66 anni in un incendio domestico. Sobule era conosciuta soprattutto per «I Kissed a Girl», del 1995, considerato il primo brano apertamente ga ... 🔗msn.com

Jill Sobule, cantante di I Kissed a Girl, è morta in un incendio domestico a Minneapolis - È morta a 66 anni Jill Sobule, autrice dei brani I Kissed a Girl e Supermodel e attivista per i diritti Lgbtq+. La sua carriera. 🔗lettera43.it

Jill Sobule morta in un incendio a casa di amici, la cantante di "I Kissed a Girl" aveva 66 anni - La cantante americanaJill Sobule è morta in un incendio domestico a casa di amici. Aveva 66 anni, suo il primo pezzo Lgbtq+ a scalare le classifiche ... 🔗virgilio.it