È morta Belén Domínguez l’influencer di Dio | ha affrontato la malattia con fede incrollabile

l'influencer spagnola Belén Domínguez è morta a causa di una dolorosa malattia. Anche nel dolore ha saputo trasmettere la sua forte fede. Aveva appena 31 anni Belén Domínguez, influencer spagnola di Siviglia, che anche nel corso della sua atroce malattia ha saputo trasmettere la fede ai suoi numerosi followers. Su Instagram era seguita da oltre.

