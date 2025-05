È ignobile raccapricciante Furia ebrea contro i Patagarri per la provocazione al Concertone

ebrea Hava Nagila e l'ha trasformata in un inno per la Palestina: "Qualcosa di davvero sinistro, macabro" 🔗 Ilgiornale.it - "È ignobile, raccapricciante". Furia ebrea contro i Patagarri per la provocazione al Concertone Pur di far parlare di sé, il gruppo milanese ha preso la canzoneHava Nagila e l'ha trasformata in un inno per la Palestina: "Qualcosa di davvero sinistro, macabro" 🔗 Ilgiornale.it

Cosa riportano altre fonti

Rigore Julian Alvarez, furia Atletico Madrid: la risposta della UEFA! - Il rigore di Julian Alvarez annullato in Atletico Madrid-Real Madrid ha scatenato le polemiche dei Colchoneros. La UEFA ha voluto dare una spiegazione. L’EPISODIO – La partita di Champions League tra Atletico Madrid e Real Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale, ha regalato emozioni forti e tante polemiche. La tensione è salita alle stelle, culminando in un finale al cardiopalma. Il clamoroso episodio del penalty annullato a Julian Alvarez, durante la fatidica lotteria, ha fatto discutere gli appassionati, con il VAR che ha scatenato polemiche e reazioni infuocate, soprattutto ... 🔗inter-news.it

Il dramma siriano. Un testimone in esclusiva: La furia cieca dei jihadisti si è accanita su bambini, donne, uomini che non hanno nulla a che fare con le milizie - Senza alcuna pietà si sono accaniti contro i civili. Uomini, donne, anziani e persino bambini delle zone costiere siriane, sono stati massacrati da gruppi estremisti, fra cui figurerebbero anche Amshat, Hamzat. Secondo fonti locali, citate dal canale televisivo statunitense in lingua araba Alhurra, queste fazione godrebbero del sostegno turco. A guidarli, un generale spietato, la vendetta, quel sentimento primordiale che trova soddisfazione solo con il sangue di chi ritengono sia stato vicino al regime dell’ex presidente, Bashar al-Assad. 🔗strumentipolitici.it

Giulia De Lellis, la verità sull’addio a Tony Effe: “Spettacolo raccapricciante” - Giulia De Lellis e Tony Effe sono ancora una coppia? Su di loro si è scritto tanto e, spesso, in maniera totalmente errata. Basti ricordare il caso delle rose a Sanremo 2025. Qualcuno pensava che il cantante fosse pronto alla proposta di matrimonio, con un maxi regalo floreale. È stato poi il diretto interessato a smentire il tutto. E ora? Per alcuni si sarebbero lasciati ma la verità è ben diversa. 🔗dilei.it

Cosa riportano altre fonti

È ignobile, raccapricciante. Furia ebrea contro i Patagarri per la provocazione al Concertone. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"È ignobile, raccapricciante". Furia ebrea contro i Patagarri per la provocazione al Concertone - Pur di far parlare di sé, il gruppo milanese ha preso la canzone ebrea Hava Nagila e l'ha trasformata in un inno per la Palestina: "Qualcosa di davvero sinistro, macabro" ... 🔗ilgiornale.it