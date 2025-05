È guerra tra Signorini e Giulia De Lellis | lui le lancia una frecciatina velenosissima!

Signorini e Giulia De Lellis tornano protagonisti di una schermaglia a colpi di dichiarazioni pungenti. Il casus belli? La gravidanza di Giulia, rivelata in anteprima dal settimanale Chi senza il consenso della diretta interessata.Una notizia che ha fatto infuriare l’influencer, pronta a difendere la propria privacy. Ma, a quanto pare, il direttore del magazine non ci sta a passare per quello che invade gli affari altrui e ha replicato con una stilettata al vetriolo, sollevando dubbi sulle reali motivazioni del malumore di De Lellis.Giulia De Lellis furiosa con Signorini per aver rivelato la sua gravidanzaLa miccia si è accesa quando il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti in cui Giulia De Lellis mostrava un pancino inequivocabile. 🔗 Donnapop.it - È guerra tra Signorini e Giulia De Lellis: lui le lancia una frecciatina velenosissima! Sembrava acqua passata, e invece eccoli di nuovo ai ferri corti: AlfonsoDetornano protagonisti di una schermaglia a colpi di dichiarazioni pungenti. Il casus belli? La gravidanza di, rivelata in anteprima dal settimanale Chi senza il consenso della diretta interessata.Una notizia che ha fatto infuriare l’influencer, pronta a difendere la propria privacy. Ma, a quanto pare, il direttore del magazine non ci sta a passare per quello che invade gli affari altrui e ha replicato con una stilettata al vetriolo, sollevando dubbi sulle reali motivazioni del malumore di DeDefuriosa conper aver rivelato la sua gravidanzaLa miccia si è accesa quando il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti in cuiDemostrava un pancino inequivocabile. 🔗 Donnapop.it

