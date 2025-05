È chiusa in canile da quando è cucciola aiutiamo a uscire Tina FOTO

quando era cucciolo h 24 in canile. Si chiama Tina ed è nata il 5 novembre 2023.Da quando aveva 7 mesi è dietro le sbarre.Iscriviti per leggere i nostri approfondimenti nella sezione DossierOra pesa solo 14 chili. 🔗 Ilpescara.it - È chiusa in canile da quando è cucciola, aiutiamo a uscire Tina [FOTO] I volontari lanciano un appello per un povero cane rinchiuso sin daera cucciolo h 24 in. Si chiamaed è nata il 5 novembre 2023.Daaveva 7 mesi è dietro le sbarre.Iscriviti per leggere i nostri approfondimenti nella sezione DossierOra pesa solo 14 chili. 🔗 Ilpescara.it

