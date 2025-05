Inter-news.it - Dumfries: «Sul primo gol nel posto giusto! Orgoglioso della gara»

Denzel, in mixed zone con TNT Sports, ha descritto in breve i suoi gol e l'eccitazione data dalla partita tra Barcellona e Inter in Champions League. MOMENTO – Denzelè contentopartita giocata dalla sua Inter contro il Barcellona: «Partita folle, io penso che entrambe le squadre meritassero il risultato. Guardiamo avanti al prossimo match. Penso che ci sia stato un grande corner di Dimarco, ero nel. Nel gol di Thuram sono stato molto felice di aver segnato così velocemente. Ora guardiamo al Verona, poi alla prossima con il Barcellona in Champions League. Ho segnato e fatto assist, sonoprestazione. Siamo due squadre diverse, noi abbiamo concesso pochi gol in questa stagione in Europa. Siamo forti difensivamente, sappiamo quanto siamo bravi e sappiamo quanto lo siano ora.