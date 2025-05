Due schianti atroci i boati fortissimi | Roberto e Dario muoiono così

Roberto Fiorucci, 67 anni, ha perso la vita lungo un tratto della Romea. Viaggiava in moto con la moglie, quando un secondo motociclista si sarebbe affiancato alla loro due ruote, presumibilmente causando una manovra azzardata. Secondo una prima ricostruzione, Fiorucci avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo nella corsia opposta dove si è schiantato contro un’auto. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, mentre la moglie è stata trasportata in ospedale con ferite, ma fuori pericolo. 🔗 Thesocialpost.it - Due schianti atroci, i boati fortissimi: Roberto e Dario muoiono così Il Primo Maggio si è trasformato in una giornata di lutto per due famiglie umbre, segnate da altrettanti gravi incidenti motociclistici avvenuti fuori regione, nei quali hanno perso la vita due uomini originari di Città di Castello. Entrambi erano in viaggio con le rispettive mogli, rimaste ferite nei sinistri.Due vite spezzate sulla stradaFiorucci, 67 anni, ha perso la vita lungo un tratto della Romea. Viaggiava in moto con la moglie, quando un secondo motociclista si sarebbe affiancato alla loro due ruote, presumibilmente causando una manovra azzardata. Secondo una prima ricostruzione, Fiorucci avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo nella corsia opposta dove si è schiantato contro un’auto. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, mentre la moglie è stata trasportata in ospedale con ferite, ma fuori pericolo. 🔗 Thesocialpost.it

