Due anni senza Mary Cutillo i giorni passano ricordi e dolore no

giorni passano ed i ricordi sbiadiscono, ma la tristezza si può racchiudere dentro una canzone", evoca una delle canzoni capolavoro di Vasco Rossi.E i giorni passano per la famiglia Cutillo dalla perdita dell'amata figlia Mariantonietta: esattamante "730, 2 anni, 24 mesi, 1051260 ore, 63075600 secondi. Da quel maledetto giorno che ci manca il tuo sorriso il tuo profumo la tua voce, perchè.." l'unico messaggio che riesce a scrivere papà Giuseppe allo scoccare della mezzanotte di quel maledetto 2 maggio che ha cambiato per sempre la sua vita e quella di mamma Rosa Picariello.giorni e tempo che scorrono come vuole il ciclo della vita, ma per un dolore così grande non bastano a confortare le note di Vasco Rossi perchè i ricordi di mamma e papà non sbiadiescono e vengono tenuti vivi ogni giorni, e non potrebbe essere diversamente dinanzi alla perdita di una giovane figlia.

