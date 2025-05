Ducati Domenicali e il record di 22 vittorie | Meraviglioso ma con le concessioni…

Bologna, 2 maggio 2025 – Pari e patta, per ora, tra Ducati e Honda. I giapponesi vinsero 22 gare consecutive in 500 tra il 1997 e il 1998, stesso numero raggiunto da Ducati nel fine settimana di Jerez, grazie al successo di Alex Marquez, che chiude un cerchio iniziato proprio da Pecco Bagnaia sul tracciato spagnolo nel 2024. C'è, dunque, la possibilità di battere il record nel prossimo gp di Francia, in programma tra dieci giorni. Un dominio totale, netto, inequivocabile, ma che i regolamenti mirano a minare. Le concessioni, infatti, stanno permettendo agli altri marchi di ridurre il gap, un fattore che il Ceo di Ducati Claudio Domenicali ha posto sul piatto in una intervista a Gpone. Domenicali: "record Meraviglioso, ma corriamo con regolamenti diversi Per ora Ducati continua a monopolizzare il primo gradino del podio, anche se a Jerez c'è stata la prima vittoria esterna al team ufficiale, ma il grande capo Claudio Domenicali è convinto che prima o poi le altre case raggiungeranno il livello di Borgo Panigale, come già dimostrato in parte da Fabio Quartararo nel gp di Spagna.

