Dublino multa TikTok per 530 milioni di euro | Non ha garantito protezione agli utenti europei

multa che è la terza più alta di sempre dopo quelle ad Amazon (746 milioni) e Meta-Facebook (1,2 miliardi) e contro la quale TikTok ha già annunciato battaglia. La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) ha deciso di sanzionare il social per 530 milioni di euro, accusandolo di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. Ai sensi del Gdpr, le agenzie nazionali del Paese dove aziende straniere hanno base Ue hanno la guida nel controllo delle regole. TikTok si dice in disaccordo, afferma che non tiene conto di misure di sicurezza già in vigore, e annuncia ricorso integrale.“Il Gdpr richiede che l’elevato livello di protezione fornito all’interno dell’Unione europea continui anche quando i dati personali vengono trasferiti ad altri Paesi – afferma il commissario del Dpc Graham Doyle -. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Dublino multa TikTok per 530 milioni di euro: “Non ha garantito protezione agli utenti europei” Unache è la terza più alta di sempre dopo quelle ad Amazon (746) e Meta-Facebook (1,2 miliardi) e contro la qualeha già annunciato batta. La Commissione irlandese per ladei dati (Dpc) ha deciso di sanzionare il social per 530di, accusandolo di aver inviato illegalmente i dati deglipei in Cina. Ai sensi del Gdpr, le agenzie nazionali del Paese dove aziende straniere hanno base Ue hanno la guida nel controllo delle regole.si dice in disaccordo, afferma che non tiene conto di misure di sicurezza già in vigore, e annuncia ricorso integrale.“Il Gdpr richiede che l’elevato livello difornito all’interno dell’Unionepea continui anche quando i dati personali vengono trasferiti ad altri Paesi – afferma il commissario del Dpc Graham Doyle -. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Su altri siti se ne discute

TikTok, multa da 530 milioni per il trasferimento dei dati degli utenti europei alla Cina - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) ha multato TikTok per 530 milioni di euro e ha ordinato misure correttive al social cinese a seguito di un’indagine sui trasferimenti illeciti di dati degli utenti europei alla Cina. Cosa dice il Dpc su TikTok Il Dpc ha inoltre sanzionato la piattaforma per non essere stata trasparente con gli utenti in merito alla destinazione dei loro dati personali e ha intimato all’azienda di conformarsi alle norme entro sei mesi. 🔗lapresse.it

Ue, maxi-multa da 530 milioni a TikTok per i dati degli utenti europei inviati illegalmente in Cina - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) ha inflitto alla piattaforma social una multa di 530 milioni di euro 🔗repubblica.it

Multa dell'Irlanda di 530 milioni a TikTok, "invio dati in Cina" - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) annuncia una multa di 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. L’importo è anche superiore alle indiscrezioni di stampa di inizio mese su una sanzione di 500 milioni, terza più alta di sempre dopo quelle ad Amazon (746 milioni) e Meta-Facebook (1,2 miliardi). Ai sensi del Gdpr,. 🔗feedpress.me

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dublino multa TikTok per 530 milioni di euro: “Non ha garantito protezione agli utenti europei”; Ue, maxi-multa da 530 milioni a TikTok per i dati degli utenti europei inviati illegalmente in Cina; L’Irlanda multa TikTok per 530 milioni di euro: ha trasferito illegalmente dati in Cina. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dublino multa TikTok per 530 milioni di euro: “Non ha garantito protezione agli utenti europei” - Il social ha annunciato che farà ricorso. L'accusa è di non avere garantito agli utenti lo stesso livello di tutela che hanno in Europa ... 🔗msn.com

Dati dei cittadini Ue inviati in Cina: TikTok multata per 530 milioni di euro - La Commissione irlandese per la protezione dei dati multa TikTok per 530 milioni di euro perché ha violato il Regolamento generale dell'Ue. L'azienda era già stata multata nel 2023 per violazione dell ... 🔗msn.com

L'Irlanda annuncia una multa da 530 milioni a TikTok, 'invia dati in Cina' - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) annuncia una multa di 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. 🔗ansa.it