Drone colpisce nave con aiuti per Gaza

9.10 Una imbarcazione della "Freedom Flotilla" in viaggio verso la Striscia diè in fiamme a ha lanciato un Sos, dopo essere stata colpita da unal largo di Malta, in acque internazionali. "Si è trattato di un attacco deliberato a unacivile conumanitari", afferma l'organizzazione. La "Freedom Flotilla" è una coalizione di attivisti internazionali che si oppone al blocco diimposto dal governo israeliano. 🔗 Servizitelevideo.rai.it