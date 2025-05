Droga ordinata su Whatsapp e consegne in pronto soccorso così autista del 118 spacciava in ospedale | 6 arresti

autista del 118 dell'ospedale di Lucera, secondo le accuse, aveva allestito un vero e proprio sistema per la cessione di Droga in ospedale. 🔗 Un uomo di 41 anni è stato arrestato nel Foggiano insieme ad altre 5 persone con l'accusa di spaccio di stupefacenti. L'del 118 dell'di Lucera, secondo le accuse, aveva allestito un vero e proprio sistema per la cessione diin. 🔗 Fanpage.it

