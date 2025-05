Droga nel pronto soccorso di Lucera lo spaccio gestito da un autista soccorritore del 118 | sei arresti

arresti il bilancio della operazione condotta dai carabinieri del Comando Compagnia di Lucera, nell'ambito di una articolata indagine coordinata dalla Procura di Foggia finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacenti. L'indagine, sfociata nell'arresto di sei soggetti.

Spaccio di droga in pronto soccorso nel Foggiano, sei arresti - Uno smercio di droga all'interno della postazione del pronto soccorso dell'ospedale Lastaria di Lucera è stato scoperto dai carabinieri che hanno arrestato sei persone per spaccio di sostanze stupefac ... 🔗ansa.it

CRONACA Lucera, blitz dei Carabinieri: arresti per spaccio di droga all’interno del Pronto Soccorso - L’operazione rappresenta un importante risultato nella strategia di contrasto allo spaccio condotta dall’Arma dei Carabinieri sul territorio. 🔗statoquotidiano.it

Lucera (FG), operazione dei Carabinieri per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti - Lucera (FG), operazione dei Carabinieri per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella decorsa notte, la città di Lucera è stata ... 🔗ilsipontino.net