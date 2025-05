Droga e telefoni in carcere la Procura chiede 8 condanne

carcere di Fuorni, grazie anche all'aiuto di un agente della polizia penitenziaria. Questa la base delle otto richieste di condanna avanzate dalla Procura di Salerno, per un'inchiesta che vide la sua evoluzione a gennaio di un anno fa. Non solo Droga, anche telefonini e.

Drone con droga e telefoni abbattuto in carcere a Foggia: “Prima volta con il jammer in Italia” - Il ritrovamento risale alla sera di giovedì, quando, stando alla ricostruzione, un agente di polizia penitenziaria in servizio armato (sentinella) intercetta il drone, riuscendo ad abbatterlo con il sistema anti drone appena attivato 🔗repubblica.it

Siracusa, droga e telefoni dentro limoni in carcere: aggrediti 3 agenti - Hanno gettato dei limoni contenenti sostanza stupefacenti e microcellulari all’interno della casa circondariale di Siracusa. L’episodio è accaduto lunedì scorso secondo quanto raccontato da Francesco Davide Scaduto, segretario siciliano della Confederazione sindacati penitenziari che ha denunciato l’ennesima aggressione ad agenti di polizia penitenziaria. «Durante l’orario della fruizione... 🔗feedpress.me

Telefoni e droga in carcere. Illeciti a Torre del Gallo: "Urgono misure drastiche" - In una “perquisizione straordinaria“, nelle celle del carcere pavese di Torre del Gallo, sono stati trovati e sequestrati sei telefoni cellulari e circa due etti di droga. Il blitz, effettuato dalla polizia penitenziaria, è stato reso noto ieri con comunicato stampa diramato dal Sappe. "Alcuni giorni fa – spiega Alfonso Greco, segretario della Lombardia del Sindacato autonomo polizia penitenziaria – è stata effettuata una perquisizione straordinaria durante la quale sono stati rinvenuti sei telefoni cellulari e 200 grammi di sostanze stupefacenti di tipo hashish. 🔗ilgiorno.it

La moglie gli portava i telefoni, il boss dava ordini dal carcere - l’indagato utilizzava telefoni cellulari e sim-card che gli erano infatti consegnati dalla moglie durante i colloqui in carcere. Questo gli consentiva di gestire le compravendite di droga e ... 🔗ilfattovesuviano.it

Traffico di droga gestito dal carcere, 5 arresti - Traffico di droga gestito dal carcere grazie ad un cellulare: 5 arresti ad Avellino. Nell'ambito di attività di indagine diretta dalla Procura di Napoli ... mantenendo i rapporti con l'esterno ... 🔗ilroma.net

Salerno, droga e cellulari a Fuorni: chieste pene fino a 16 anni, tra gli imputati un agente - Era stata creata una vera e propria «piazza» di spaccio all’interno del carcere a Fuorni con lo stabile «asservimento dell’agente penitenziario Francesco Giugliano ... 🔗ilmattino.it