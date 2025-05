Dritto e Rovescio Iva Zanicchi | Quando ho pensato di farmi suora

Dritto e Rovescio, programma di approfondimento di Rete4, condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti in studio, infatti, c’è anche la cantante e artista poliedrica Iva Zanicchi. Il conduttore definisce l’aquila di Ligonchio come una donna “passionale, ironica, vulcanica, intelligente, una grande signora della musica italiana” e, tra le tante esperienze fatte nella sua vita, compresa quella politica, le chiede: “Tu hai rischiato di prendere i voti e farti suora, è vero?!”.La Zanicchi smentisce in parte, ma racconta: “No, con tutto il rispetto. Tu sai, però, che tutte le bambine, tutte, ad un certo momento nella vita, Quando hai nove, dieci anni, sentono il desiderio di andare in convento. A me perché erano arrivate a Ligonchio tre suore che spingevano, anche il prete diceva ‘ma possibile che in questo paese nessuno si fa suora, mentre nel comune vicino di Villa Minozzo 15 ragazze si sono fatte suore’. 🔗 Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, Iva Zanicchi: "Quando ho pensato di farmi suora" Non solo politica, ma anche cultura e spettacolo a, programma di approfondimento di Rete4, condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti in studio, infatti, c’è anche la cantante e artista poliedrica Iva. Il conduttore definisce l’aquila di Ligonchio come una donna “passionale, ironica, vulcanica, intelligente, una grande signora della musica italiana” e, tra le tante esperienze fatte nella sua vita, compresa quella politica, le chiede: “Tu hai rischiato di prendere i voti e farti, è vero?!”.Lasmentisce in parte, ma racconta: “No, con tutto il rispetto. Tu sai, però, che tutte le bambine, tutte, ad un certo momento nella vita,hai nove, dieci anni, sentono il desiderio di andare in convento. A me perché erano arrivate a Ligonchio tre suore che spingevano, anche il prete diceva ‘ma possibile che in questo paese nessuno si fa, mentre nel comune vicino di Villa Minozzo 15 ragazze si sono fatte suore’. 🔗 Liberoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sanremo 2025, Iva Zanicchi e il Premio alla Carriera: «Meglio da viva che da morta» - Iva Zanicchi ha ricevuto il Premio alla Carriera nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2025 in cui si è esibita in un medley dei suoi successi Iva Zanicchi ha ricevuto il Premio alla Carriera nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2025 e si è esibita in un medley delle tre canzoni che le hanno consentito di trionfare nella kermesse: Non pensare a me, Zingara, Ciao cara come stai?. 🔗.com

Sanremo 2025: Al Festival arrivano i Premi alla Carriera per Iva Zanicchi e Antonello Venditti - Al 75° Festival della Canzone Italiana arrivano i premi alla carriera. Nella terza e ultima serata di Sanremo 2025 verranno omaggiati Iva Zanicchi e Antonello Venditti. 🔗comingsoon.it

Iva Zanicchi: Calpesto le formiche? Sono quasi cieca potrei calpestare anche elefante - (Agenzia Vista) Sanremo, 13 febbraio 2025 “A parte il fatto che sono quasi cieca, potrei calpestare anche un elefante. Forse non me ne accorgo. Le formiche sono la mia disperazione, perché anche in pieno inverno loro vengono in casa mia, nella mia cucina. E ce ne sono tante, ma le tollero.” Così Iva Zanicchi, a cui Carlo Conti, conduttore del 75° Festival di Sanremo, ha conferito il premio alla carriera. 🔗liberoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Dritto e Rovescio, Iva Zanicchi: Quando ho pensato di farmi suora; Dritto e rovescio: Puntata dell'1 maggio Video; Hai pensato di farti suora?. Il siparietto tra Iva Zanicchi e Del Debbio; Paolo Del Debbio intervista Iva Zanicchi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Hai pensato di farti suora?". Il siparietto tra Iva Zanicchi e Del Debbio - La cantante ha raccontato un aneddoto a Paolo Del Debbio: "Potevo andare in convento, poi ho incontrato un certo Carletto..." ... 🔗msn.com

Iva Zanicchi e Fausto Pinna erano sposati? Ecco quanti mariti ha avuto la cantante - Quasi quarant'anni di vero amore, complicità e unione quelli trascorsi nella storia tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna ... Tagliando corto, dritta e concisa, in un'intervista riportata da Today ... 🔗tag24.it

Iva Zanicchi, la mancanza del marito Fausto e la rivelazione choc: “Ho tradito, non sono una santa” - Iva Zanicchi è tra le cantanti italiane più amate e iconiche di sempre. Con i suoi 85 anni, Iva dimostra di avere ancora molto da dire e da fare e proprio per questo è pronta a sorprendere i suoi fan ... 🔗libero.it