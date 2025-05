Draper molto carico per la finale di Madrid contro Ruud | “L’ho capito con Musetti”

Draper ha speso belle parole per Lorenzo Musetti dopo la semifinale del torneo di Madrid che gli ha permesso di conquistare la finale contro Ruud.

ATP Doha 2025, in finale la sfida tra Andrey Rublev e Jack Draper - Saranno Andrey Rublev e Jack Draper ad affrontarsi nell’ATP 500 di Doha. Al termine di due semifinali davvero molto combattute il russo ed il britannico sono riusciti a staccare il biglietto per l’ultimo atto, conquistando così la possibilità di conquistare il loro primo titolo stagionale. Rublev non giocava una finale addirittura dall’agosto dell’anno scorso, quando perse da Alexei Popyrin nel Masters 1000 di Montreal. 🔗oasport.it

Superlega, Lorenzetti si aspetta molto dalla Sir in questo finale di regular season - Altra giornata di allenamento tecnico-tattico sul taraflex per i Block Devils che si preparano per gli ultimi due match di regular season. In questa “settimana tipo” si è lavorato molto su un aspetto “chiave”, emerso dopo il match casalingo di domenica con Milano: quello dell’aggressività, una... 🔗perugiatoday.it

Napoli, Conte carico per il rush finale: "Nelle ultime 11 partite gioca chi merita, non ci sono crediti" - "Sono stato chiaro con i ragazzi. Nelle ultime 11 gioca chi merita, perché sono 11 battaglie e non ci sono posti fissi, nè crediti. Gilmour ha fatto bene con l'Inter e giocherà di nuovo. Chi sta fuori cercherà di farmi cambiare idea". Così Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa a Castel... 🔗napolitoday.it

