Draper elimina Musetti in semifinale al Masters 1000 di Madrid

Masters 1000 di Madrid, Lorenzo Musetti è stato sconfitto in semifinale da Jack Draper, che si è imposto in due set col punteggio di 6-3, 7-6 in un'ora e 57 minuti.Draper ha iniziato il match con un primo set di grande intensità, lasciando pochi spazi al carrarino. Nel secondo parziale, Musetti ha avuto diverse opportunità, ma il britannico ha mostrato maggiore concentrazione nel tiebreak, decisivo sul 2-2 quando un passante di Musetti ha sfiorato la riga.Nonostante la stanchezza sopraggiunta nelle fasi finali, Draper ha mantenuto alta la qualità di gioco e domani, domenica alle 18:30, sfiderà Casper Ruud in finale alla Caja Mágica, con diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.Per Musetti resta un torneo di alto livello, coronato dalla certezza di entrare nella Top 10 per la prima volta in carriera alla vigilia degli Internazionali d'Italia.

