Draper è un martello 6-3 7-6 la corsa di Musetti a Madrid si ferma in semifinale

Si ferma in semifinale il cammino di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid. L'azzurro è stato sconfitto in due set dal britannico Jack Draper con il punteggio di 6-3 7-6. In finale Draper affronterà il norvegese Casper Ruud.

