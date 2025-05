Drammatico ritrovamento nelle acque del Tevere | uomo trovato morto dopo ore di ricerche

ritrovamento ha interrotto le speranze di chi da ore cercava un uomo scomparso. Il corpo è stato individuato nella tarda mattinata di mercoledì, incagliato tra le rocce al centro del Tevere. A notarlo è stata una donna, che ha immediatamente lanciato l'allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra fluviale per il recupero della salma. Inutili i soccorsi: l'uomo era già privo di vita da diverse ore.Le prime verifiche del medico legale hanno escluso segni evidenti di violenza, indirizzando gli inquirenti verso l'ipotesi di una caduta accidentale o di un malore improvviso. La polizia, coordinata dalla Procura, ha aperto un'indagine per accertare la dinamica dell'accaduto. Sarà l'autopsia a fornire indicazioni più precise su quanto successo prima che il corpo finisse nel fiume.

