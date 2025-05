Dramma nel salernitano ragazza di 30 anni si toglie la vita in casa

Massacrato di botte per una ragazza a Milano, dimesso dall’ospedale con oltre 30 giorni di prognosi: 22enne sporge denuncia - Due ragazzi di 22 e 26 anni sono stati aggrediti e picchiati brutalmente da un gruppo di sei persone in via Fabio Filzi, a Milano. I due, dopo essere finiti in ospedale in gravi condizioni, questa mattina, lunedì 17 marzo, hanno deciso di sporgere denuncia contro gli aggressori.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dramma in pieno giorno, ragazza di 20 anni precipita dal tetto: trovata morta in strada - Dramma in pieno giorno, ragazza di 20 anni precipita dal tetto: trovata morta in strada. Un silenzio rotto da un tonfo. Una scena improvvisa e drammatica ha scosso la quiete dei residenti di un tranquillo quartiere di Ferrara. Le autorità stanno ora conducendo le indagini per capire le cause dell’incidente. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: “Una tragedia impensabile”: mamma trovata morta in casa con i tre figlioletti, è giallo Leggi anche: Maxi incendio in Italia, tutto distrutto: cosa sta succedendo Ferrara, dramma in pieno giorno in Via Mazzocchi La tragedia, ... 🔗tvzap.it

Dramma nel salernitano, infermiera trovata morta in casa: si indaga - Dramma, questa mattina, a Cava de’ Tirreni, dove una donna (ex infermiera presso il locale ospedale) è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. I familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lei. E così - riporta La Città - è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco... 🔗salernotoday.it

Trentino-Alto Adige, ragazza di 30 anni trovata morta in un B&B di Merano - Una ragazza di 30 anni è stata trovata morta mercoledì mattina in un B&B nel centro storico di Merano, in Trentino-Alto Adige. A dare l’allarme è stato il fidanzato, perché la ragazza non ... 🔗msn.com